Brasil registra 52 milhões de passageiros em aeroportos nos três primeiros meses do ano Tráfego de passageiros nos aeroportos da América Latina e Caribe cresceu 5,5% no primeiro trimestre de 2024

Aeroportos da América Latina e Caribe: crescimento de 5,5% no tráfego (Inframerica)

O Conselho Internacional de Aeroportos para América Latina e Caribe (ACI-LAC) apresenta os dados preliminares de tráfego de passageiros nos aeroportos da região no primeiro trimestre de 2024 frente aos números do primeiro trimestre de 2023. O Brasil registrou 52 milhões de passageiros no período.

O crescimento do volume de passageiros nos três primeiros meses de 2024 em relação ao mesmo período de 2023 foi de 5,5%.

As informações compiladas por ACI-LAC indicam que o país que apresentou, em termos percentuais, os melhores resultados em relação ao mesmo período do ano anterior foi o Uruguai, com um crescimento de 28,6%, seguido pelo Peru (+21,4%) e Chile (+18,9%). O Equador foi o único país que apresentou uma ligeira diminuição (-2,8%) no movimento de passageiros no primeiro trimestre de 2024.

O Brasil continua a ser o principal mercado da América Latina e Caribe, com 52 milhões de passageiros, um crescimento de 2,5% em relação ao ano anterior, seguido pelo México, que apresentou um crescimento de 1,3% e um volume de passageiros de mais de 45 milhões de pessoas.

Rafael Echevarne, diretor-geral da ACI-LAC, comemora o resultado nos três primeiros meses do ano.

“O transporte aéreo é fundamental para o crescimento econômico e social da América Latina e do Caribe, por isso celebramos este crescimento que demonstra o grande potencial da nossa região”.

As estatísticas de ACI-LAC baseiam-se em dados de tráfego de passageiros nos aeroportos mais movimentados da região, que representam mais de 90% do tráfego total na América Latina e no Caribe.









