Turismo sustentável: Turkish Airlines e UN Tourism firmam parceria estratégica

Turkish Airlines e UN Tourism: parceria por turismo sustentável (Turkish Airlines)

A companhia aérea nacional da Turquia, Turkish Airlines, a Organização Mundial do Turismo (OMT) e a agência das Nações Unidas - principal organização pública internacional de turismo -, assinaram um Memorando de Entendimento (MoU) com a presença da Embaixadora da República da Turquia no Reino da Espanha, Sra. Nüket Küçükel Ezberci. Com este MoU, ambas as partes pretendem trabalhar em conjunto para impulsionar iniciativas que promovam o turismo sustentável e a aviação civil em escala global.

Como a companhia aérea que voa para mais países do que qualquer outra no mundo, a Turkish Airlines colaborará com a OMT para alcançar objetivos comuns. Esta parceria focará na promoção de práticas de turismo sustentável, no desenvolvimento da aviação e na ampliação da cooperação entre os setores público e privado para fortalecer os avanços na conectividade aérea, especialmente em destinos emergentes. Ambas as partes aproveitarão sua expertise e orientação em seus respectivos campos, trocando conhecimentos e trabalhando em estudos de caso sobre temas como combustível de aviação sustentável.

Comentando sobre a assinatura do MoU, o Presidente do Conselho e do Comitê Executivo da Turkish Airlines, Prof. Ahmet Bolat, afirmou: “Estamos entusiasmados em iniciar uma jornada para forjar uma parceria estratégica com a OMT com o intuito de alcançar nossos objetivos compartilhados de promover o turismo sustentável e melhorar a conectividade global. Esta parceria potencial reforça nosso compromisso com o turismo sustentável e destaca nosso papel como um conector global, aproximando pessoas e culturas ao redor do mundo.”

Ion Vilcu, Diretor de Membros Afiliados da OMT, comentou: “Com a assinatura do Memorando, selamos uma parceria natural para aprofundar nosso compromisso com o turismo sustentável e responsável. A Turkish Airlines é uma pioneira global na promoção do turismo e do intercâmbio cultural. Este é, sem dúvida, um dia histórico que nos permitirá promover o engajamento cívico e a diversidade cultural, além de destacar o patrimônio local.”

O MoU entre a Turkish Airlines e a OMT exemplifica a importância das parcerias estratégicas para impulsionar os setores de turismo e aviação. Trabalhando de forma próxima e consultando questões de interesse mútuo, ambas as organizações visam criar um futuro mais conectado, sustentável e próspero para o turismo global.

Sobre a Turkish Airlines:

Fundada em 1933 com uma frota de cinco aeronaves, a Turkish Airlines, membro da Star Alliance, tem uma frota de 436 aeronaves (de passageiros e carga) que voam para 345 destinos em todo o mundo, sendo 292 internacionais e 53 domésticos em 129 países. Mais informações sobre a Turkish Airlines podem ser encontradas em seu site oficial www.turkishairlines.com ou em suas contas de mídia social no Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn e Instagram.

Sobre a Star Alliance:

A rede Star Alliance foi criada em 1997 como a primeira aliança de companhias aéreas verdadeiramente global, com base numa proposta de valor para o cliente de alcance global, reconhecimento mundial e serviço ininterrupto. Desde a sua criação, tem oferecido a maior e mais abrangente rede de companhias aéreas, com um enfoque na melhoria da experiência do cliente ao longo da viagem da Aliança.

As companhias aéreas membros são: Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Avianca, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Air Portugal, THAI, Turkish Airlines e United. Globalmente, a rede da Star Alliance oferece atualmente mais de 10.000 voos diários para quase 1.200 aeroportos em 184 países. Outros voos de ligação são oferecidos pelos parceiros de ligação da Star Alliance Juneyao Airlines e THAI Smile Airways.









