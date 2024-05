Voo da Singapore Airlines atingido por turbulência caiu 54 metros em menos de cinco segundos

Alto contraste

Turbulência em voo da Singapore: queda de 54 metros em menos de cinco segundos (Sergey Ryabtsev - Wikimedia Commons)

O voo da Singapore Airlines que encontrou forte turbulência no seu trajeto de Londres para Singapura caiu 54 metros (178 pés) em menos de cinco segundos, mostraram resultados preliminares divulgados quarta-feira. É o que informa reportagem da CNBC.

O Departamento de Investigação de Segurança nos Transportes de Cingapura disse que a queda brusca de altitude, bem como as mudanças nas forças gravitacionais, provavelmente causaram os ferimentos. Uma pessoa morreu devido a suspeita de ataque cardíaco e muitos dos 211 passageiros e 18 tripulantes a bordo ficaram feridos no incidente de 21 de maio.

“As rápidas mudanças na G [força gravitacional] ao longo dos 4,6 segundos de duração resultaram em uma queda de altitude de 178 pés, de 37.362 pés para 37.184 pés. Esta sequência de eventos provavelmente causou ferimentos à tripulação e aos passageiros”, disse o relatório na quarta-feira. .

As mudanças nas forças gravitacionais “provavelmente resultaram nos ocupantes que não estavam amarrados para voar”, disse o relatório. Eles então caíram quase imediatamente quando a aceleração vertical se tornou negativa, acrescentou.

Os pilotos acionaram os controles na tentativa de estabilizar a aeronave enquanto as forças gravitacionais flutuavam, de acordo com o relatório, que se baseia nos dados do gravador de dados de voo e do gravador de voz da cabine. Ele também disse que os sinais de aperto dos cintos de segurança foram ativados à medida que o incidente se desenrolava.

Após o incidente no voo SQ321, o voo foi desviado para o aeroporto Suvarnabhumi de Banguecoque, onde foi recebido pelos serviços médicos.

No momento do incidente, a aeronave estava sobrevoando Mianmar, “provavelmente sobrevoando uma área de desenvolvimento de atividade convectiva”, segundo o relatório. A atividade convectiva está ligada a mudanças de temperatura no ar, que podem causar correntes que levam à turbulência.

Incidentes relacionados à turbulência são o tipo mais comum de acidente que as companhias aéreas comerciais enfrentam, de acordo com o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos EUA , mas ferimentos graves são raros.

Num comunicado partilhado nas redes sociais, a Singapore Airlines disse que reconheceu as conclusões da investigação e que estava a cooperar com as autoridades relevantes.

“A segurança e o bem-estar dos nossos passageiros e funcionários são as nossas principais prioridades”, afirmou a companhia aérea .

“Estamos empenhados em apoiar os nossos passageiros e tripulantes que estavam a bordo do SQ321 naquele dia, bem como as suas famílias e entes queridos. Isso inclui cobrir suas despesas médicas e hospitalares, bem como qualquer assistência adicional que possam precisar.”

Após o incidente, a Singapore Airlines disse que adaptou a sua política de cintos de segurança para uma “abordagem mais cautelosa” à turbulência. Isso incluiu o não funcionamento dos serviços de bebidas quentes e refeições quando os sinais de cinto de segurança estão ligados.

Os dados de voo também mostraram que as viagens entre Londres e Singapura seguiram um percurso ligeiramente diferente desde o incidente, evitando a área onde ocorreu.









