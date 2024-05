Exército leva doações recebidas pelas organizações militares para o Rio Grande do Sul

Alto contraste

Comboio do Exército vai levar doações para o Rio Grande do Sul (Divulgação/Exército Brasileiro)

O Comando Militar do Sudeste (CMSE) mobiliza uma operação logística de grande porte para transportar, nesta terça-feira (14), doações em auxílio às vítimas das fortes chuvas que assolam o Rio Grande do Sul desde o dia 24 de abril.

São mais de 200 toneladas de donativos, incluindo água, alimentos, roupas, itens de higiene e materiais de limpeza, arrecadadas pelas organizações militares do Exército Brasileiro sediadas no estado de São Paulo.

A partir da Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos (SP), 18 viaturas partirão às 8h. O trajeto, de 1.600 quilômetros, conduzirá o comboio até o interior do Rio Grande do Sul, alcançando os municípios de Santo Ângelo e Uruguaiana.

Com o intuito de ampliar a assistência, as doações serão distribuídas em cidades do interior do estado gaúcho. A operação prevê um deslocamento de aproximadamente três dias, visando atender às necessidades emergenciais da população atingida.

