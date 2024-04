Janad Valcari dispara em Palmas: eleições municipais ganham contornos definidos Política do PL lidera intenções de voto em todos os cenários analisados por levantamento do RealTime Big Data

Uma pesquisa recente, realizada pela Três Poderes/RealTime Big Data para a Prefeitura de Palmas, no Tocantins, está lançando luz sobre os rumos das eleições municipais na cidade. Com registro TO-03268/2024, o levantamento quantitativo foi conduzido entre os dias 23 e 25 de março, com 1.000 entrevistados e uma margem de erro de 3 pontos percentuais, com um nível de confiança de 95%. Os resultados revelam uma clara ascensão de Janad Valcari, do PL, como líder incontestável, com possíveis contribuições de figuras como Bolsonaro e Wanderlei Barbosa.

Na pesquisa espontânea, Janad lidera com 8% das intenções de voto, seguida por Carlos Amastha (PSB), com 5%, e Eduardo Siqueira Campos (Podemos), com 4%. Junior Geo (sem partido), registra 2% e Katia Abreu, do PP, 1%. Os demais pré-candidatos somam 3%. No entanto, um número significativo de eleitores (65%) ainda se encontra indeciso ou não respondeu, evidenciando uma grande margem para mudanças.

Cenários Estimulados

Nos cenários estimulados, onde diferentes combinações de pré-candidatos foram testadas, Janad Valcari continua a liderar com folga.

No primeiro cenário estimulado, onde estão dispostos Janad Valcari, Eduardo Siqueira Campos, Carlos Amastha e Junior Geo, há larga liderança da pré-candidata do PL, com 31%. Em seguida vem Eduardo Siqueira Campos com 18%, praticamente empatado com Carlos Amastha, que tem 17%. Junior Geo aparece com 13% das intenções de voto. Nulo/Branco são 10% e NS/NR, 11%.

No cenário 2, onde há uma troca entre Junior Geo por Kátia Abreu, ainda há folga na liderança por Janad, que fica com 29% das intenções de voto. Em segundo continua Eduardo Siqueira Campos, com 17%, seguido de Amastha, com 16%, e Kátia, com 12%. Outros 10% disseram votar nulo/branco e 12% não souberam ou não responderam.

Ainda foi testado um terceiro cenário, onde estão Janad, Eduardo, Amastha, Junior Geo e Vanda Monteiro (União Brasil). Neste contexto, a pré-candidata do PL está na frente com 30%, seguida por Eduardo e Amastha, empatados, com 17%. Junior Geo aparece com 12%, e Vanda Monteiro tem apenas 6%. Nulos e Brancos somam 8% e NS/NR, 10%.

Votabilidade dos candidatos

Quando perguntados sobre a chance de votar nos pré-candidatos, os entrevistados mostraram que há um grande favoritismo para Janad Valcari. Ela tem a menor rejeição de todos os pré-candidatos, com apenas 29% de respostas de que “não votariam”, contra 48% de Carlos Amastha e 45% de Eduardo Siqueira Gomes. Já nos “que votariam com certeza” e “poderiam votar”, Janad tem 8% e 33%, respectivamente. Carlos Amastha tem 12% e 34%, e Eduardo tem 8% de que “votariam com certeza” e 33% de que “poderiam votar”. Entre os outros pré-candidatos, quem pode surpreender é Junior Geo, que tem 5% que “votariam com certeza” e 43% que disseram que “poderiam votar”.

Um fator importante a ser considerado é o apoio de figuras políticas de destaque. A imagem positiva de Jair Bolsonaro e Wanderlei Barbosa parece influenciar favoravelmente a candidatura de Janad Valcari, especialmente entre os eleitores que veem o governo Lula em declínio. A avaliação positiva do governo estadual também contribui para fortalecer a posição da pré-candidata do PL.

Aprovações

A prefeita Cinthia Ribeiro (PSDB) está com baixos índices de aprovação, segundo a pesquisa. Apenas 40% aprovam sua gestão, contra 48% que desaprovam e 12% de NS/NR. Esses números mostram um movimento de mudança na cidade, que pode ser aproveitado por Janad nas eleições de 2024. O governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) goza de bons números, com 60% de aprovação e apenas 34% de desaprovação. Para os entrevistados, o governo Lula tem 58% de desaprovação, com apenas 34% aprovando sua gestão.

Com a eleição se aproximando, a ascensão de Janad Valcari sugere uma mudança significativa no cenário político de Palmas, com implicações tanto em nível local quanto nacional. Resta aguardar para ver como os eventos se desdobrarão, mas uma coisa é certa: a corrida eleitoral em Palmas está longe de ser previsível, e o apoio de figuras influentes pode desempenhar um papel crucial no resultado final.

