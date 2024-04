Embaixada da Índia comemora a chegada da primavera A festa das cores foi marcada com pinturas no rosto dos convidados

A embaixada da Índia comemorou a chegada da primavera em evento com representantes diplomáticos de diversos países, como Suíça, Países Baixos e Filipinas, entre outros. Dentre as comemorações, o público pode assistir à dança clássica indiana. Veja mais no vídeo.