Problemas no CPF? Saiba como regularizar e emitir sua nova CIN

Alto contraste

A+

A-

Escola Educação Escola Educação (Escola Educação)

Com a implementação da Carteira de Identidade Nacional (CIN), o número do CPF tornou-se o único número de identificação do brasileiro, substituindo o tradicional Registro Geral (RG).

Leia a matéria completa no nosso parceiro Notícias sobre Educação - Enem, vestibular, professores e muito mais

Leia mais em Notícias sobre Educação - Enem, vestibular, professores e muito mais

• Problemas no CPF? Entenda como isso afeta a emissão da sua nova CIN

• Pedido da Shein se transforma em pesadelo: cliente recebe frasco de sangue no pacote

• Cada mês possui uma flor para chamar de sua – veja qual é a do seu e o que isso quer dizer

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.