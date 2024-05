RECORD NEWS transmite, com exclusividade, o clássico entre São Paulo e Palmeiras neste domingo (26)

Alto contraste

A+

A-

O time de peso da RECORD NEWS está pronto para dar um show de análises da bola (Divulgação/RECORD NEWS)

O duelo entre São Paulo e Palmeiras, válido pela segunda rodada do Paulistão Feminino de futebol, será transmitido, com exclusividade na TV aberta para todo o Brasil, pela RECORD NEWS e RECORD NEWS INTERNACIONAL, neste domingo (26), a partir das 10h30.

O time da emissora já está escalado e pronto para trazer todas as emoções do Choque-Rainha aos telespectadores. Lucas Pereira será o narrador e Camila Juliotti e Ana Paula Oliveira as comentaristas. Na apresentação, estará Caíque Resende.

Os internautas também podem acompanhar esse jogão de bola, através do R7.com e do PlayPlus, serviço de streaming da RECORD. O canal do YouTube da RECORD NEWS, exibirá as reações do time da emissora, direto da cabine de transmissão.

Palmeiras

Publicidade

Na rodada de estreia do Campeonato Paulista Feminino, jogando em casa, as meninas comandadas por Camilla Orlando, venceram a Ferroviária, de Araraquara, pelo placar de 3 a 2. Os gols foram marcados pela zagueira Poliana, pela meio-campista Brena e pela atacante Tainá Maranhão.

São Paulo

Publicidade

O tricolor paulista foi a equipe que teve folga na rodada inicial e vai estrear no torneio estadual nesta segunda rodada, diante do Palmeiras. O técnico Thiago Viana e suas atletas tiveram que segurar a ansiedade para entrar em campo e começar a trajetória no campeonato.

Sobre o Paulistão Feminino

Publicidade

Na primeira fase do torneio, 11 equipes jogam entre si em formato de pontos corridos, em turno único, sendo que uma equipe por rodada tem folga e não atua. Os quatro times que mais pontuarem, avançam à semifinal, quando começa a fase de mata-mata, em jogo de ida e volta, bem como a grande final, para decidir o campeão.

Confira o duelo entre São Paulo e Palmeiras pelo Campeonato Paulista Feminino na RECORD NEWS e RECORD NEWS INTERNACIONAL neste domingo (26), a partir das 10h30.