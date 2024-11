COP 29 será chance para o Brasil 'reafirmar papel' em discussões ambientais, diz especialista

A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2024, a COP 29 , será uma oportunidade para o Brasil "reafirmar o compromisso com a redução de emissão de gases e apresentar soluções inovadoras ”, afirma Vitor Vitório, especialista em meio ambiente , à RECORD NEWS. Segundo ele, o evento, que ocorre em Baku, no Azerbaidjão, permitirá que o Brasil explore sua capacidade de geração de créditos de carbono — uma forma de compensação de emissões de CO₂. “Aqui, os manguezais são biomas essenciais, pois absorvem grande quantidade de dióxido de carbono . Essa capacidade gera benefícios para o ambiente e para as comunidades locais", explica Vitório.