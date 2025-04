Motoristas aventureiros se desafiam em dunas no deserto da Arábia Saudita

Diversos aventureiros se encontram nas dunas de um deserto na Arábia Saudita para atividades extremas com veículos 4x4. O evento, que acontece todos os anos até o final de abril, reúne milhares de pessoas em uma área a cerca de 200 km da capital, Riade. O desafio dos motoristas é tentar subir as íngremes dunas com carros potentes, personalizados especialmente para a atividade. E os investimentos não são apenas na performance dessas máquinas, mas também na segurança, atendendo aos critérios da FIA (Federação Internacional de Automobilismo).