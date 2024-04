Alagamentos e deslizamentos: fim de semana tem alerta para fortes temporais em SP

Alto contraste

A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta, por meio do CGE(Centro de Gerenciamento de Emergências), para fortes chuvas que devem atingir todo o território paulista neste fim de semana, até domingo (21), com maior possibilidade de grandes volumes acumulados nas regiões da Baixada Santista, Litoral Norte, Vale do Paraíba e Grande São Paulo. As autoridades recomendam atenção para áreas de transbordamento de córregos e deslizamento de terra.