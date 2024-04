Anexação da Crimeia pela Rússia completa 10 anos nesta segunda-feira (18)

Alto contraste

A Crimeia completa 10 anos de anexação pela Rússia nesta segunda-feira (18). Uma celebração será realizada em Moscou, na Praça Vermelha. Anteriormente, o território pertencia à Ucrânia, porém, o presidente do país foi destituído e tropas pró-Rússia tomaram controle do espaço. Os cidadãos adotaram os costumes do país e a moeda russa. Geograficamente, o local é uma zona de rotas comerciais, além de ligar a Rússia com a Ucrânia, fator importante por conta da guerra. Porém, devido ao conflito, boa parte da população deixou o território e o turismo foi impactado.