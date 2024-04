Conheça a tartaruga considerada o animal terrestre mais velho do mundo, com 192 anos Jonathan já recebeu visita da rainha Elizabeth 2ª, em 1947, quando tinha 'apenas' 115 anos

Aos 192 anos, uma tartaruga fez história ao entrar duas vezes para o livro dos recordes. Jonathan é considerado o animal terrestre mais velho do mundo e o mais experiente quelônio, grupo ao qual as tartarugas pertencem. Ele vive na ilha de Santa Helena, conhecida por ser onde Napoleão passou seu exílio. O animal, que está com a visão debilitada e recebe cuidados diários, chegou a receber a visita da rainha Elizabeth 2ª, em 1947, quando tinha "apenas" 115 anos.