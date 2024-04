'Milei arrumou inimigos de graça': oposição no Congresso é pedra no sapato, diz especialista Segundo o professor, o presidente tem o apoio da população, mas precisa vender melhor seus projetos entre os parlamentares

Atual presidente da Argentina, Javier Milei completou cem dias de governo na terça-feira (19). De acordo com o professor Roberto Luis Troster, doutor em economia pela USP (Universidade de São Paulo), dentre os principais erros cometidos por ele ao longo do mandato está o fato de ter "arrumado inimigos de graça" no Congresso — o que dificulta a aprovação de projetos.