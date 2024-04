Alto contraste

Um dos fenômenos mais bonitos da natureza pôde ser visto no céu da Chinano último domingo (24). Com tons vibrantes de verde, vermelho, roxo e azul, a aurora boreal iluminou o céu de uma região incomum do país. O fenômeno está relacionado às recentes tempestades solares que atingiram a Terra.