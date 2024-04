Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um balão atingiu uma fiação elétrica e caiu durante um passeio em Minnesota, nos Estados Unidos. Equipes do resgate e do corpo de bombeiros foram acionadas para atender o ocorrido. Apesar do susto, as três pessoas que estavam a bordo tiveram apenas ferimentos leves. A causa do acidenteestá sendo investigada.