Banco Central divulga nesta quarta-feira (20) nova taxa básica de juros Selic pode ir para 10,75%; redução já havia sido sinalizada na última reunião do Copom, do ano passado

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A rodada de decisões do Copom (Comitê de Política Monetária) termina nesta quarta-feira (20) e a expectativa do mercado é que haja um corte de meio ponto percentual na nova taxa básica de juros. A possibilidade de reduzir o índice já havia sido apontada na última reunião, no ano passado. Caso aconteça, a Selic vai para 10,75% ao ano.