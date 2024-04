Banco Central registra prejuízo de R$ 114 bilhões em 2023 Resultado é decorrência da oscilação negativa de 7% no dólar

O Banco Central registrou um prejuízo de R$ 114 bilhões em 2023. O resultado é decorrência da oscilação negativa de 7% no dólar, o que impacta os ativos em moeda estrangeira. Os números do ano passado, entretanto, foram melhores do que os de 2022, quando o saldo negativo foi de quase R$ 300 bilhões.