Banda Kiss é comprada por empresa sueca por R$ 1,5 bilhão Companhia adquiriu os direitos do catálogo, de propriedade intelectual e até das pinturas faciais do grupo

A banda de rockKiss foi comprada pela Pophouse, empresa sueca que atua nas áreas de música e entretenimento. O acordo foi fechado no último dia 4, por 300 milhões de dólares, o equivalente a cerca de R$ 1,5 bilhão. A transação envole o catálogo musical, as propriedades intelectuais e até as pinturas faciais dos integrantes do grupo.