Barroso dá 10 dias para que governo de SP se manifeste sobre o uso de câmeras corporais em policiais

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Após a “Operação Verão”, realizada na Baixada Santista, deixar 45 mortos e se tornar a ação policial mais letal após o massacre do Carandiru, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, deu um prazo de 10 dias para que o governo de São Paulo se manifeste sobre o uso e obrigatoriedade das câmeras corporais dos agentes da polícia. No final do ano passado, Barroso havia rejeitado o pedido de suspensão da liminar que desobriga a presença das câmeras, argumentando que o STF só poderia intervir antes de uma decisão final da Justiça comum em situações excepcionais.