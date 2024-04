Benjamin Netanyahu cancela viagem de delegação israelense aos Estados Unidos No encontro seriam discutidas alternativas às operações terrestres em Rafa, situada ao sul da Faixa de Gaza

O premiê israelense, Benjamin Netanyahu, cancelou a viagem de uma delegação a Washington, capital dos EUA, onde seriam discutidas alternativas à operação terrestre na cidade de Rafa.

A decisão foi tomada após os norte-americanos se absterem na votação do documento, apresentado segunda-feira (25) no Conselho de Segurança da ONU, que propunha um cessar-fogo no conflito contra o grupo terrorista Hamas.

A medida foi aprovada com 14 votos, no entanto, autoridades de Israel esperavam que os Estados Unidos vetassem a resolução.

O pronunciamento de Netanyahu surpreendeu a Casa Branca e foi visto como mais um ponto de tensão com o presidente Joe Biden.