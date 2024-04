Brasileiro é socorrido em bote salva-vidas no meio do Atlântico, após o navio onde estava naufragar Paulista de 38 anos foi resgatado com outro tripulante, a mais de 2.000 km da costa africana

Um paulista de 38 anos ficou mais de seis horas à deriva em um bote salva-vidas, após sobreviver a um naufrágio no Oceano Atlântico. Marcelo Osanai foi socorrido na semana passada pela tripulação de um navio petroleiro, a cerca de 2.400 km da Cidade do Cabo, na África do Sul. Um suíço-americano também estava no barco. O capitão da embarcação morreu no naufrágio. As informações foram divulgadas nesta terça-feira (19) pelas autoridades sul-africanas.