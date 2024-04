Brasileiros que desejam doar órgãos podem registrar interesse pela internet; saiba como

Alto contraste

O Conselho Nacional de Justiça, junto ao Ministério de Saúde, deu início à campanha que visa facilitar a doação de órgãos no país, aliando com a tecnologia. O pontapé inicial foi dado nesta terça-feira (2), com as primeiras emissões de autorização de doação assinadas por Luís Roberto Barroso, presidente do CNJ, e Luís Felipe Salomão, corregedor nacional de Justiça. Para saber mais sobre o processo de autorização e outras informações, acesse o link: www.aedo.org.br