Ex-paquito Conrado recebe surpresa da família após última sessão de quimioterapia; assista

O cantor Conrado, 56 anos, recebeu uma surpresa da família e dos fãs após se submeter à última sessão de quimioterapia, parte do tratamento contra um câncer no intestino. A filha do artista escreveu a notícia no vidro de trás do carro e pediu buzinadas para dar apoio ao pai — ele até ganhou um chocolate de um motoqueiro.