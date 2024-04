Caos em Taiwan: população está sem energia elétrica, internet e água após terremoto Vinte e seis prédios desabaram com os tremores e outros ainda correm risco de cair

A população de Hualien, cidade mais próxima do epicentro do terremoto que atingiu o Taiwan nesta quarta-feira (3), está sem abastecimento de água, energia elétrica e internet. Vinte e seis prédios desabaram com os tremores e outros ainda podem cair. Descrito como o mais forte em 25 anos, o desastre matou nove pessoas e deixou outras 900 feridas até o momento.