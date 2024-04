Capitais das regiões Norte e Nordeste apresentam os maiores índices de desigualdade social

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Porto Velho (RO) foi considerada a capital com o maior índice de desigualdade no país, segundo um estudo realizado pelo Instituto Cidades Sustentáveis, divulgado nesta terça-feira (26). A pesquisa levou em consideração dados de educação, violência, mortalidade infantil, renda, gravidez na adolescência e outros. As capitais das regiões Norte e Nordeste apresentaram a maior incidência de doenças associadas ao saneamento. Por outro lado, o primeiro lugar do Mapa da Desigualdade entre Capitais Brasileiras foi dado a Curitiba, capital do Paraná. As taxas das capitais do Sul, Sudeste e Centro-Oeste apresentaram um nível de até dez vezes acima das demais.