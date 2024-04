Cartas de amor enviadas por membro dos Beatles e Eric Clapton serão leiloadas online

Alto contraste

Cartas de amor enviadas por George Harrison, integrante dos Beatles, e por Eric Clapton serão leiloadas em Londres. A antiga dona das declarações é Pattie Boyd, que foi casada com os dois músicos, e serviu de inspiração para diversas músicas escritas por eles. A coleção conta com mais de 100 lotes, com fotos, capas de discos e rascunhos de letras, com os valores podendo passar de 60 mil libras (cerca de R$ 381 mil, conforme a cotação atual). Os itens estão em exposição na capital inglesa até o dia 21 de março. Os lances podem ser feitos de forma online até o dia 22.