Namorados americanos de 96 e 100 anos decidem se casar na França

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Dois idosos que moram nos Estados Unidos decidiram que vão se casar em um dos destinos mais românticos do mundo: a Normandia, no litoral francês. Harold Terence, de 100 anos, e Jeande Swerling, de 96, moram em Boca-Ratón, na Flórida, e namoram desde 2021. A celebração ocorrerá em uma das praias onde as Forças Americanas desembarcaram no dia D, já no fim da Segunda Guerra Mundial.