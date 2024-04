Castelo de um dos animes mais famosos do Japão ganha réplica em tamanho real O cenário é da animação ‘O Castelo Animado’, do Studio Ghibli, produzido pelo diretor Hayao Miyazaki

Um dos animes mais populares no Japão ganhou uma réplica, em tamanho real, de um dos cenários em que se passa a história. A animação O Castelo Animado é um dos sucessos do Studio Ghibli, dirigido por Hayao Miyazaki. O castelo foi feito para que os fãs possam conhecer melhor a estrutura, em seus mínimos detalhes. Ele foi construído no parque cidade de Nagakute, local temático, cinco vezes maior que Magic Kingdom da Disney, que contem diversos brinquedos das produções do estúdio.