Chineses fazem réplica da Muralha da China com 100 mil balões e batem recorde mundial; veja vídeo Atração tem mais de 39 metros de comprimento e conta ainda com três torres de vigilância e dois corredores

Uma réplica da Muralha da China, feita com 100 mil balões dourados, entrou para o livro dos recordes como a maior escultura do tipo da história. A atração tem mais de 39 metros de comprimento e ainda conta com três torres de vigilância e dois corredores. Os 20 profissionais envolvidos no projeto levaram três dias para concluir o trabalho.