Cidades sem água e alta no preço de alimentos: o caos no RN após ponte danificada por chuvas Autoridades criaram rotas alternativas para substituir um dos principais trajetos do estado

Após as fortes chuvas no Rio Grande do Norte derrubarem uma das principais pontes do estado, em Lajes, no último domingo (31), diversas cidades da região estão sem abastecimento de água. A situação também deve afetar o preço dos alimentos, visto que os distribuidores terão que usar rotas alternativas, aumentando o trajeto que faziam pela ponte.