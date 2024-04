'Conduta da polícia foi totalmente equivocada', diz advogado sobre morte de motorista de aplicativo

Alto contraste

Um carro de luxo bateu na traseira do automóvel, na madrugada deste domingo (31), no Tatuapé, zona leste de São Paulo, e provocou a morte do motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos. Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24, estava dirigindo a Porsche e foi retirado do local do acidente por sua família para receber atendimento médico, autorizado pelos policiais que estavam na ocorrência. Porém, quando os agentes foram até a unidade hospitalar para ouvir a versão do motorista e tentar realizar o teste do bafômetro, foram informados que o rapaz não havia dado entrada. O professor de Direito da FGV-Rio, Carlos Wehrs, afirmou que essa conduta foi “totalmente equivocada”.