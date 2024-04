Ovo de Páscoa de sushi e até pudim: confeiteiros inovam para lucrar na data comemorativa

Alto contraste

Com a época da Páscoa, os microempreendedores que fazem e vendem ovos de chocolate estão com a produção a todo vapor, mas inovando para conseguir alcançar cada vez mais pessoas. Segundo a confeiteira Anne Tias, por conta das festividades acontecerem mais cedo esse ano, foi preciso correr com os doces. Além disso, com a ajuda do irmão, um sushiman profissional, ela começou a fazer ovos de comida japonesa, com recheios variados da cultura asiática. Já Jaynne Galle, perita em pudins, também resolveu investir na data e está recheando seus produtos com sua especialidade para se diferenciar no mercado.