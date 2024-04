Consulado iraniano na Síria é destruído em ataque e comandante da guarda-revolucionária morre

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O consulado iraniano em Damasco, capita da Síria, foi destruído em um ataque aéreo, nesta segunda-feira (1), que causou a morte do comandante da Guarda Revolucionária do Irã, Mohammad Reza Zahedi. De acordo com a mídia estatal síria, a responsabilidade do bombardeio seria de Israel.

Segundo Vitelio Brustolin, professor de relações internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador da Harvard, Reza Zahedi era um dos alvos israelenses — o país não confirmou a autoria do ataque. O especialista explica que Israel considera algumas pessoas como pontos principais por terem, conforme relatórios da inteligência nacional, participado dos atos terroristas do Hamas em 7 de outubro de 2023.