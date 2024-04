Desenrola Brasil é prorrogado: veja as melhores dicas para quitar as suas dívidas Governo federal prorrogou o prazo de renegociação por mais 50 dias, até 20 de maio

A principal dica para aqueles que desejam quitar as suas dívidas com o Desenrola Brasil é aproveitar o prazo prorrogado pelo governo federal, que vai até o dia 20 de maio. "Dificilmente você vai ter uma chance melhor do que esta. Então, aproveitar isso é o primeiro ponto", afirma a economista Carla Beni. Ela ressalta a importância de ter um planejamento familiar para conseguir honrar as parcelas mensais.