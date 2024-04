Trump alega não ter dinheiro para pagar fiança de R$ 2,3 bilhões em condenação por fraude empresarial Defesa apela para redução do valor; caso não aprovada, propriedades do ex-presidente serão confiscadas

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Condenado em fevereiro deste ano por fraudar balanços bancários de suas empresas, visando melhores oportunidades de empréstimo e negociações, a defesa de Donald Trump alegou nesta terça-feira (19) que o valor da fiança do caso é excessivo; e propôs o pagamento de aproximadamente um quarto do valor total (100 milhões de dólares, ou R$ 501 milhões na cotação atual). Segundo Felipe Vidal, analista de Relações Internacionais, esta é uma estratégia em que “Donald Trump está tentando envolver eleitores ao afirmar que não tem dinheiro para pagar fiança”. O especialista ainda reforça que, por lei, o pagamento deve ser feito mesmo que sem condições. Portanto, a partir da alegação da defesa do ex-presidente, seus bens patrimoniais poderão ser confiscados para liquidar parte do valor da fiança.