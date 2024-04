Taiwan aguarda 'réplicas' do tremor que atingiu o país nesta quarta-feira Terremoto foi o mais forte já registrado no país nos últimos 25 anos; nove pessoas morreram e 900 ficaram feridas

OTaiwan foi atingido, nesta quarta-feira (3), por um terremoto de intensidade 7.4 na escala Richter, o mais forte dos últimos 25 anos no país. Até o momento, nove pessoas morreram e 900 ficaram feridas. Novos tremores são aguardados. “São as réplicas, que acontecem na sequência desse tremor maior”, explica Bruno Collaço, sismólogo do Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo.