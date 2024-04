Eleições 2024: Justiça Eleitoral recebe mais de 100 mil pedidos de primeira via de título entre jovens "Semana do Jovem Eleitor" ocorreu entre 18 e 22 de março e visa conscientizar sobre a importância do primeiro voto

A Justiça Eleitoral recebeu 109 mil pedidos de primeira via do título de eleitor por jovens entre 15 e 18 anos durante a "Semana do Jovem Eleitor", que ocorreu entre os dias 18 e 22 de março. Os novos eleitores podem iniciar o pedido pela internet, no sistema de autoatendimento do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), até o dia 8 de abril. Para quem prefere ir presencialmente ao cartório eleitoral, o prazo final é o dia 8 de maio.