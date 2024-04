Empresa chinesa recicla óleo usado em restaurantes para virar combustível de aviação Produto poderia contribuir com cerca de 65% da redução necessária para zerar as emissões de carbono até 2050

Uma empresa chinesa recicla o óleo usado em restaurantes para transformá-lo em combustível de aviação. Estabelecimentos da cidade de Chengdu costumavam descartar mais de 150 mil toneladas do produto, utilizado para preparar um prato tradicional conhecido como hot pot. Embora seja uma iniciativa importante, ela representa menos de 0,1% do que é consumido pela aviação. Se fosse adotada globalmente, poderia contribuir com cerca de 65% da redução necessária para zerar as emissões de carbono até 2050.