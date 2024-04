Empresa desenvolve projeto que simula habitat de submarino a partir de uma impressora em 3D Novidade permite que os cientistas passem até 28 dias trabalhando no fundo do oceano

Uma empresa de exploração oceânica está desenvolvendo em um habitat submarino para ajudar nas pesquisas científicas. Chamado de Sentinel, ele tem 17 metros de comprimento, 6,2 de diâmetro e pode chegar a uma profundidade de 200 metros, por até 28 dias seguidos. O grande trunfo da invenção é adaptar a pressão do ambiente para que os pesquisadores possam trabalhar confortavelmente no fundo do oceano.