Enel tem dívida de mais de R$ 300 bilhões, segundo governo da Itália Companhia é a maior da bolsa italiana; lucro principal da empresa aumentou 12% no ano passado

A Enel, companhia responsável por fornecer energia para diversas cidades do estado de São Paulo, está com uma dívida de mais de R$ 300 bilhões na Itália. A informação foi divulgada em um relatório feito pelo governo italiano. A empresa, que é a maior da bolsa italiana, vem assistindo uma queda, de mais de 50%, desde 2021. Mesmo assim, o lucro principal da Enel aumentou 12% no ano passado.