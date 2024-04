Destroços de ponte que desabou em Baltimore (EUA) são removidos uma semana após acidente Embarcação colidiu com estrutura minutos depois de sair do porto; seis pessoas morreram

Cerca de uma semana após o acidentecom uma embarcação, equipes atuaram na remoção do aço e concreto da ponte Francis Scott Key, em Baltimore, nos Estados Unidos. A estrutura desabou na última terça-feira (26), depois que um navio de carga colidiu com um dos pilares. Cada parte será retirada da água por uma espécie de guindaste e inspecionada com cautela em terra firme. Seis pessoas morreram no acidente e a busca foi encerrada devido à baixa temperatura da água, que anula a chance de sobreviventes.