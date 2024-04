É pai ou professor? Saiba o que fazer para ajudar a evitar o cyberbullying

Alto contraste

Em entrevista à Record News nesta quarta-feira (27), Gustavo Torrente, especialista em tecnologia e professor da Fiap (Faculdade de Informática e Administração Paulista), destacou como a internet desencadeou o crescimento do bullying, antes restrito ao ambiente escolar. Algumas medidas que devem ser adotadas são o diálogo aberto com as crianças e a orientação sobre o uso seguro da internet.