Estelionatária do amor faz Pix de R$ 15 mil enquanto o parceiro dormia Mulher usou aplicativo de relacionamento para marcar encontro com a vítima; caso aconteceu no último sábado (16)

Uma mulher de 30 anos é suspeita de ter aplicado um golpe contra um homem de 53 anos, em Goiânia (GO). Enquanto o parceiro dormia, ela usou o celular dele para fazer duas transferências via Pix, no valor total de R$ 15 mil, para a conta de uma terceira pessoa, que foi presa. O caso aconteceu no último sábado (16).