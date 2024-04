Estudantes de biomedicina são presas por realizar procedimentos estéticos sem autorização Casos aconteceram no Rio e no Pará; alunas devem responder por crimes contra a saúde pública e exercício ilegal da profissão

Duas estudantes de biomedicina foram presas, no Rio de Janeiro e no Pará, por realizar procedimentos estéticos sem autorização. Silmara Mello da Silva, que estava no sétimo período, foi presa em flagrante em uma clínica em São Gonçalo, após uma denúncia do CRB (Conselho Regional de Biomedicina), e deve responder por crimes contra a saúde pública e exercício ilegal da profissão. A outra estudante, presa no Pará, é investigada por lesão corporal, após realizar procedimentos em 12 pacientes.