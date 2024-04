Caso não justifique estada na embaixada, Bolsonaro pode até ter prisão pedida por STF, diz advogado

Alto contraste

Imagens de câmeras de segurança divulgadas pelo jornal americano The New York Times, nesta terça-feira (26), revelam que o ex-presidente Jair Bolsonaro se hospedou na embaixada da Hungria entre os dias 12 e 14 de fevereiro.

A permanência na embaixada ocorreu quatro dias após o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes, solicitar a apreensão do passaporte do ex-presidente por conta da suspeita de que Bolsonaro tinha a intenção de dar um golpe de estado no Brasil.

A defesa do ex-presidente confirmou que ele estava na embaixada e Moraes deu até 48 horas para justificativa.

O professor de direito constitucional da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio, acredita que a justificativa de Bolsonaro será que o objetivo da visita era discutir a conjuntura política dos dois países com o líder da Hungria, por conta da ideologia similar de ambos.

O professor ainda alertou que, caso o político não se justifique, ele corre o risco de ter pedido de prisão preventiva expedido.