Expectativa de vida varia até 15 anos dependendo da região do Brasil, diz estudo Pesquisa mostra que Porto Alegre e Belo Horizonte estão no topo do indicador, com a maior média, de 72 anos

A expectativa de vida ao longo do território brasileiro pode variar até 15 anos. É o diz o estudo Mapa da Desigualdade, divulgado pelo Instituto Cidades Sustentáveis, no último dia 26. A capitais Porto Alegre (RS) e Belo Horizonte (MG) estão no topo do indicador, com média de 72 anos, enquanto Boa Vista (RR) ocupa a última posição, com 57.