Fabricante de fraudas japonês interrompe produção por baixa taxa de natalidade do país Empresa diz que novo público-alvo são os idosos, que também precisam do produto

Um fabricante de fraudas japonês afirmou que vai paralisar as produções devido à queda na taxa de natalidade no país, que registrou, no ano passado, o menor índice da história. O número de unidades fabricadas caiu de 700 para 400 milhões entre 2001 e 2023. A nova estratégia será ampliar a produção voltada aos idosos e direcionada para as casas de repouso japonesas.