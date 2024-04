Falta de energia: quando e como o consumidor pode ter reembolso?

Alto contraste

A cidade de São Paulo sofreu com apagões na região central nesta segunda-feira (18). Não é a primeira vez que o município enfrenta problemas como esse, e a advogada especialista em direito do consumidor Roberta Densa deu orientações sobre o que fazer para conseguir reembolso. Segundo ela, é necessário realizar uma reclamação para a empresa Enel, descrevendo os prejuízos sofridos. Roberta também orienta que seja utilizada a plataforma do consumidor.gov para tentar obter o ressarcimento, ou contatar o juizado especial. Também é possível realizar uma denúncia no site do Ministério Público.