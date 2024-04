Feira de orquídeas em Brasília atrai visitantes de todo o país Terceira edição do evento contou com mais de 500 espécies de flores

A 3ª Feira das Orquídeas e Plantas, realizada em Brasília, reuniu expositores e admiradores de diversos lugares do Brasil. A edição de 2024 contou com mais de 500 espécies de flores, com valores que variam de R$ 50 a R$ 7.000. O organizador da exposição, André Marques, diz que idealizou o evento após a pandemia, quando percebeu que o número de colecionadores de plantas aumentou no Distrito Federal.